Riesenaufregung im Hause Kardashian-Jenner! Während Kourtney Kardashian (40) und ihr Ex-Freund Scott Disick (36) die Zeiten der Schlagzeilen längst hinter sich gelassen haben und stattdessen auf ein gutes Verhältnis und Co-Parenting setzen, sorgte nun eines ihrer drei gemeinsamen Kinder für Diskussionen beim Familiendinner. Kourtney offenbarte beim gemütlichen Abendessen, dass ihre Nanny den Job hingeschmissen habe. Der Grund: Töchterchen Penelope (7) soll sie gekratzt haben!

In einer aktuellen Folge von Keeping Up with the Kardashians sprach die Unternehmerin beim Essen mit Scott, Schwester Kim Kardashian (38), Momager Kris Jenner (63) und deren Freund Corey Gamble (38) über das Nanny-Chaos. "Sie hat sie ins Auto gebracht und Penelope hat sie im Gesicht gekratzt. P kann manchmal außer Kontrolle geraten!", erklärte Kourtney. Ihre Kleine habe hin und wieder Aussetzer und mache dann diese "wilden Dinge". "Ich habe mittlerweile gar keine Nanny mehr", habe sich die 40-Jährige beschwert. Kris soll sich daraufhin besorgt gezeigt haben – sie habe sechs Kinder und kein einziges Mal in ihrem Leben sei es zu solch einer Auseinandersetzung gekommen.

Das schien Kourtney aber offenbar anders zu sehen: "Ich habe dich gekratzt und meine Nannys verdammt nochmal ins Gesicht geschlagen." Corey habe daraufhin unter anderem entgegnet, dass er Penelope "den Arsch versohlen" würde, wenn sie ihn grundlos kratzen würde – daraufhin rastete Scott aus: "Wovon zum Teufel redest du? Hör auf! Verschwinde hier!"

Instagram / kourtneykardash Scott Disick und Kourtney Kardashian im April 2019

Nicholas Hunt/Getty Images for Tiffany & Co. Kris Jenner und Corey Gamble bei einem Event von Tiffany & Co. in New York City

Instagram / kourtneykardash Scott Disick und Kourtney Kardashian mit ihren Kids Mason, Penelope und Reign an Thanksgiving

