Die Beauty-YouTuberin Naomi Jon (22) plant, bald ihren Mystery-Boyfriend vorzustellen! Im Netz ist die 22-Jährige vor allem durch Haarfärbe- und Make-up-Clips bekannt – und feiert damit große Erfolge! Mehr als 1,3 Millionen Fans folgen der selbsternannten Queen of Chaos bereits. Aber auch privat läuft's wie am Schnürchen, denn schon seit Januar hat Naomi einen festen Freund. Wer ihr Liebster ist und wie er aussieht, behielt Naomi bisher für sich. Doch das soll sich demnächst ändern, wie das Style-Chamäleon im Promiflash-Interview verrät: "Wann ich ihn zeige, weiß ich noch nicht genau. Ich überlege mir da noch eine gute Videoidee zu, dass wir auch was Geiles zusammen machen können."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de