Kim Gloss (27) schwebt auf Wolke sieben: Vor rund einer Woche bekam die Influencerin von ihrem Partner Alexander einen Heiratsantrag bei romantischem Kerzenschein in Sankt Petersburg. Nach ihrer Verlobung hat die Mutter einer Tochter jetzt das Gefühl, ihren Partner sogar noch etwas mehr zu lieben, wie sie Promiflash verriet: "Ich bin immer noch sprachlos nach einer Woche und überglücklich. Es fühlt sich an wie frisch verliebt, einfach. Irgendwie hat es was verändert und die Beziehung auch noch mal aufgefrischt."



