Archie Harrison verzaubert die Royal-Fans. Seit der Geburt des kleinen Blaublüters im Mai hat man ihn kaum zu Gesicht bekommen. Doch während ihrer aktuellen Südafrikareise zeigten Herzogin Meghan (38) und Prinz Harry (35) ihren Sohn wieder der Öffentlichkeit. Bei ihrem Besuch bei Erzbischof Desmond Tutu gewährten sie ihren Followern in ihrer Instagram-Story süße Einblicke in ihr Familienleben: In dem Netz-Clip lässt sich der Wonneproppen von seiner Mutter sogar zu einem wundervollen Lachen animieren.



