Das beliebte RTL-Kuppelformat bringt nächstes Jahr bereits die zehnte Staffel auf die Bildschirme. Tritt zur Jubiläums-Season etwa ein weiterer Profi-Sportler in die Fußstapfen von Andrej Mangold (32)? Wie zwei Insider aus Produktionskreisen gegenüber Promiflash verrieten, soll der neue Rosenverteiler der Kickbox-Weltmeister Sebastian Preuss aus München sein. Der durchtrainierte Sportler ist gelernter Maler und hat auch seinen eigenen Betrieb. Das Pikante an seiner möglichen Rosenbesetzung – Sebastian saß mit 19 Jahren wegen diverser Straßenschlägereien und Anzeigen wegen Körperverletzungen im Gefängnis. Doch dies gehört alles der Vergangenheit an – mittlerweile zeigt er Jugendlichen, dass man mit dem richtigen Fokus in eine gute, erfolgreiche Zukunft starten kann.



