Jan Meyer (29) leidet unter seinem lichter werdenden Schopf! Seit mittlerweile acht Jahren ist der Influencer mit seinen Kumpels Cengiz (29) und Andre (28) als ApeCrime auf YouTube aktiv. Die Fangemeinde kennt den 29-Jährigen dabei seit jeher mit voller, meist verwuschelter Mähne. Aber sein Look könnte sich bald verändern, denn wie er in seinem aktuellen YouTube-Video verrät, fallen ihm, wie seinem Papa, langsam aber sicher die Haare aus. Die sogenannte Vampir-Methode soll dem entgegenwirken. Dabei wird sein Blutplasma in die Kopfhaut injiziert: "Gestern hatte ich die Operation. Und das war echt, echt krass. Die nehmen 100 Spritzen, also 100 Einstiche und nicht so langsam, sondern wie ein Tätowierer. Es war echt Hardcore!"



