Ist dieses Couple bald Geschichte? Seit Tag eins sind Mischa Mayer und Ricarda Raatz das Traumpaar auf Love Island. Doch in den vergangenen Tagen kriselte es ordentlich bei dem liebeshungrigen Turtelduo – Ricci und Mischa sind immer öfter wegen Kleinigkeiten aufeinander losgegangen. Wird das für den Muskelmann jetzt alles zu viel? Gegenüber seinen Bros Danilo und Yasin machte Mischa deutlich, dass er auf Ricarda so langsam keinen Bock mehr hat!

Nach einem erneuten Streit sucht der 27-Jährige Rat bei seinen Buddys. Er ist der Meinung, dass die brünette Beauty zu wenig Interesse an seinem Leben zeige. Auch Yasin glaubt nicht so recht an ein Happy End des Couples: "Ich verwette meinen Arsch, wenn ihr hier raus seid, dann ist die weg." Danilo kann dem Model nur zustimmen. "Die ist hier rein gekommen und hatte ihre Rolle schon im Kopf. Die ist nicht real", gibt 22-Jährige zu bedenken.

Danilo merke einfach, dass es seinem Kumpel nicht gut geht. Und für Mischa selbst? Für ihn ist das alles andere als eine leichte Situation. "Für mich gibt es hier keine andere", erzählt der Fitnessliebhaber weiter. Steht bald also die nächste Paar-Auflösung auf dem Programm?

“Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe”: ab 9. September bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

RTL II / Magdalena Possert Ricarda Raatz, "Love Island"-Beauty

Anzeige

RTL II/Magdalena Possert Sidney, Mischa, Ricarda und Philipp

Anzeige

RTL II Die "Love Island"-Männer an Tag 15

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de