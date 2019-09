Anne Wünsche (28) hat allen Grund zum Feiern! Nach ihrer TV-Zeit bei Berlin - Tag & Nacht versuchte die Beauty sich als Influencerin und ist damit mittlerweile mächtig erfolgreich! Sowohl auf ihrem Instagram-Kanal als auch auf ihrem YouTube-Channel kann sie sich über eine halbe Million Abonnenten freuen. Dort spricht die Mutter von Miley und Juna regelmäßig über ihren Alltag und mit ihrer ehrlichen Art hat die Blondine nun den nächsten Meilenstein im Web geschafft: Anne knackte die 600.000-Marke auf Instagram und feierte das jetzt mit einem langen Statement – sowie einem sexy Foto von ihrer Kehrseite!

Auf ihrem Instagram-Profil postete die Zweifachmama einen Schnappschuss von sich im Whirlpool, auf dem sie dem Betrachter frech ihren Po entgegenstreckt. Darüber steht in glitzernden Lettern "600 Tausend". In der Bildunterschrift ließ Anne noch einmal ihre Anfänge als Influencerin Revue passieren: "Angefangen hat alles mit einem kleinen Hobby – ein Hobby, was mich selbst aus meiner Krankheit bringen sollte. Ich wollte keine Angst mehr vor Menschen haben, nicht depressiv sein, mich verstecken... Das war mein Ziel", gab die Weltenbummlerin preis und betonte: "Was daraus geworden ist, ist der Wahnsinn."

Natürlich richtete sich Anne auch noch einmal direkt an ihre Follower: "Ich kann bei euch sein, wie ich bin. Mal verpeilt, mal traurig, mal provokant", bedankte sich die Web-Beauty bei ihren Anhängern. Zum Schluss richtete sie sich sogar noch an ihre Hater, von denen sie immer wieder wegen ihres Erziehungsstils oder ihrer häufigen Reisen ohne Kids kritisiert wurde: "Klar, es gibt eine Menge Shitstorm für meine Art, aber trotz allem sind wir unendlich schnell gewachsen."

