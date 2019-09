Die Liebes-Spekulationen der Fans um Saskia Beecks (31) und Jessica Paszka (29) hören nicht auf! Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin und die Ex-Bachelorette sind seit Kurzem ein Herz und eine Seele und versorgen ihre Community mit coolen gemeinsamen Insta-Storys. Viele Follower nehmen deshalb an, dass es zwischen den beiden um mehr als nur Freundschaft geht – diese Vermutung haben die Promi-Damen aber schon dementiert. Trotzdem hören die Fan-Nachrichten nicht auf, in denen User den beiden zu ihrer vermeintlichen Beziehung gratulieren. Saskia nimmt das im Promiflash-Interview auf der Glow by dm locker: "Viele meinten halt, man sieht es oder sie sind in meinem Leben mehr drin als ich selbst. Das ist mir egal, sollen sie halt denken!"



