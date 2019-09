Sarah Lombardi (26) ist superstolz auf ihren Alessio (4)! Die Sängerin brachte vor Kurzem ein Lied heraus, in dem sie auch auf Italienisch singt. Ob die fremdsprachigen Passagen eine Herausforderung für ihren kleinen Sohnemann sind? "Also, es ist echt krass, weil er den Song richtig gut mitsingen kann. Generell singt er alle Songs von Mama und Papa mit und er feiert die Songs auch. Das ist so unser größter kleiner Fan", schwärmte die Musikerin nun im Promiflash-Interview.



