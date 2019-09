Die stolze Mama Paola Maria (25) will ihr Baby nicht länger verstecken! Knapp acht Monate lang haben die YouTuberin und ihr Ehemann Sascha das Aussehen ihres Söhnchens Leo zu dessen Schutz geheim gehalten. Vor einigen Wochen entschied sich das Influencer-Paar dann aber doch anders und fing an, süße Fotos und Clips von ihrem Wonneproppen zu zeigen. Im Promiflash-Interview verriet Paola nun, warum es zu dem Sinneswandel kam: "Er ist jetzt in dem Alter, wo er entdecken möchte, wo er sich umguckt und er alles spannend findet. Und die ganze Zeit zu Hause zu sitzen, um ihn zu verstecken, finde ich auch nicht richtig.”



