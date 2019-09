Gerda Lewis (26) ist ein wahres Style-Chamäleon – immer wieder überrascht sie ihre Fans mit verschiedenen Frisuren. Einen Look kannten ihre Follower aber bisher nicht: "Ich habe schon einige Fragen bekommen, wie meine Haare ohne Extensions aussehen, weil ich es ja noch nie so richtig gezeigt habe, aber ich habe kein Problem damit, euch das zu zeigen", erzählte sie in ihrer Insatgram-Story. Gesagt, getan: Kurzerhand postete die 26-Jährige dieses Pic: Einen Schnappschuss vom 31. Juli 2019, auf dem ihre kurzen und etwas brüchigen Haare zu sehen sind.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de