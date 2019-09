Im Sommer gab Lisa-Marie Schiffner (18) bekannt: Sie und Moritz Garth (24) sind seit längerer Zeit kein Paar mehr! Den Tränen nahe hatte sie im Netz das Ende ihrer zweijährigen Beziehung verkündet. Nun traf Promiflash die 18-Jährige auf der Glow in Berlin und wollte wissen: Ist sie mittlerweile über ihren Ex hinweg? "Mir geht es sehr gut. Es sind inzwischen schon sechs Monate vergangen – das ist schon wieder so lange her", erzählte sie im Interview. Sie habe wieder sich selbst gefunden, führte sie aus.



