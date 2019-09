Am Mittwoch ging ein Beben durch die Love Island-Villa! Fünf Kandidatinnen, die zu dem Zeitpunkt keinen festen TV-Partner hatten, mussten vor dem Rauswurf durch die Jungs zittern. Yasin, Mischa, Danilo und Co. entschieden sich schließlich, Lisa und Julia nach Hause zu schicken, um den Nachzüglerinnen eine Chance zu geben. Eine Wahl, die bei Samira, Ricarda und Melissa Tränen und Wut auslöste – und die Promiflash-Lesermeinung spaltete! In einer Umfrage wollten zwar 58 Prozent Lisa und Julia behalten, dagegen gaben jedoch 42 Prozent dem Duo auch keine Chance mehr. So rational können das die aufgebrachten Islanderinnen allerdings noch nicht sehen...



