Das gab es noch nie bei Alarm für Cobra 11! Bereits seit 23 Jahren flimmert die Actionserie um die deutsche Autobahnpolizei über die Mattscheiben – stets mit zwei männlichen Protagonisten als Hauptkommissare. Damit ist jetzt jedoch Schluss. Bereits vor Kurzem wurde vom Sender angekündigt: "Die Cobra häutet sich" – und tatsächlich stehen große Veränderungen an: An Erdogan Atalays (53) Seite wird erstmals eine Frau ermitteln!

Pia Stutzenstein ist die Neue im Cast, die in der 36. Staffel für Sicherheit auf den Autobahnen sorgen wird – und diese Herausforderung gefällt der blonden Beauty ganz besonders: "Ich habe mich super gefreut natürlich. Und auch gefreut, weil das nicht einfach nur eine Rolle ist, eine schöne Frau ist, sondern halt eine Frau ist, die was drauf hat, die was machen muss, die Stunts macht", schwärmt sie im RTL-Interview. Sie löst damit offiziell Daniel Rösner (35) ab, der von 2016 bis 2019 als Kriminalhauptkommissar in der Serie mitspielte.

Auch ihr zukünftiger Kollege Erdogan Atalay, der bereits seit Folge drei in die Rolle des Semir Gerkhan schlüpft und schon von acht Partnern begleitet wurde, war schon beim Casting von der Dame überzeugt. "Sie kam rein und sagte 'Hallo' und das war's schon", lacht er. "Sie hat viel Frische und eine unglaubliche Natürlichkeit und davon abgesehen ist sie menschlich einfach ein Fund", meint er weiter.

Bieber,Tamara/ActionPress Schauspielerin Pia Stutzenstein im April 2019

Getty Images Pia Stutzenstein bei der "Der Fall Collini"-Premiere in Köln

RTL / Gordon Mühle Daniel Rösner und Erdogan Atalay bei "Alarm für Cobra 11"

