So glücklich strahlt Prinzessin Beatrice (31) als Braut in spe! Im November 2018 kamen erstmals Dating-Gerüchte um die Enkelin von Queen Elizabeth II. (93) und den schwerreichen Unternehmer Edoardo Mapelli Mozzi auf – etwa ein Jahr später hat sich das Paar nun im Italien-Urlaub verlobt. Wie Prinz Andrew (59) und Sarah Ferguson (59) am Donnerstag in einem gemeinsamen Statement auf ihrer Internetseite mitteilten, soll die Hochzeit im kommenden Jahr stattfinden. Beatrices Schwester Prinzessin Eugenie (29), selbst seit Oktober 2018 verheiratet, freut sich riesig mit der zukünftigen Braut: "Es hat auf sich warten lassen. Ihr zwei seid einfach füreinander bestimmt", schrieb sie auf Instagram zu einer Reihe von Verlobungsfotos, die sie selbst aufgenommen hat.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de