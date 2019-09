Sebastian Pannek (33) und Angelina Heger (27) sind im Juni mit ihrer Beziehung an die Öffentlichkeit gegangen, nachdem wochenlang über eine mögliche Liaison spekuliert wurde. Seit ihrem Outing teilten die Reality-TV-Stars auch bereits das eine oder andere Pärchen-Pic im Netz. Doch jetzt zeigten sich die Turteltauben in einer Instagram-Story so privat wie nie: Basti filmte seine Freundin, während sie sich abends auf dem Sofa an ihn kuschelte und schlief.



