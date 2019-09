Sie bekommen die Chance auf eine Liebesnacht: Bisher wurde erst einem Paar auf Love Island die Ehre zuteil, die Privatsuite für sich zu beanspruchen. Und obwohl Mischa und Ricarda alles gaben, reichte es nicht für den feuchtfröhlichen Lakensport. Ändern Yasin und Samira das vielleicht in der heutigen Folge? Die beiden dürfen romantische Zweisamkeit verbringen und eines sei gesagt – es wird ziemlich heiß in der Suite!

Per Handy-Nachricht bekommen die Turteltauben die frohe Botschaft übermittelt und können ihr Glück kaum fassen. In der Liebeshöhle angekommen, fackeln die Liebeshungrigen nicht lange. Nach zärtlichen Massageeinheiten konnte sich der 28-Jährige nicht zurückhalten. "Soll ich dir zeigen, wie die Sonne aufgeht?", raunt er seiner Liebsten nur zu. Doch dann kommt alles ganz anders – ein Krampf unterbricht vorerst das kurze Vorspiel nach nur wenigen Minuten und hinterlässt einen geknickten Yasin.

Lastet auf der Privatsuite etwa ein Fluch? Schon vor wenigen Tagen wollte Mischas bestes Stück beim Tête-à-Tête mit Ricci nicht so ganz funktionieren. "Der will nicht. Das tut mir so leid, Mann. Ich fühle mich so unter Druck gesetzt", erklärte der Tattooliebhaber seiner Gespielin.

RTL II Yasin an Tag 16 bei "Love Island"

RTL II/Magdalena Possert "Love Island"-Couple Yasin und Samira

RTL II/Magdalena Possert Mischa und Ricarda werden intim

