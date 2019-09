Seit Oktober 2018 sind Michael Wendler und Claudia Norberg getrennt. Der Schlagerstar kam kurz danach mit Laura Müller (19) zusammen. Bei vielen Fans sorgte diese Teenie-Liebe für eine Menge Lacher. Aber was sagt eigentlich Ex Claudia zu der neuen Romanze ihres Noch-Ehemannes? "Lachen werde ich über die Beziehung nicht. Ich akzeptiere das. Das ist Liebe und wenn zwei Menschen sich finden und die haben Gefühle füreinander, egal wie groß der Altersunterschied ist, wenn es so ist, dann ist es so. Ich sehe keinen Grund, das zu kritisieren", erklärt sie im Promiflash-Interview.



