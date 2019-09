Jessica Paszka (29) scheint neu verliebt zu sein. Nach der Trennung von Fußballer Ajdin Hrustic (23) hat die ehemalige Bachelorette wohl den nächsten Kicker an der Angel. Der Torwart Alexander Meyer (28) wurde in einem Radiointerview bei gongfm Wachmacher mit Philipp zu den Paargerüchten mit dem Reality-Star befragt und antwortete: "Ja, die stimmen. Das war ja damals schon in der Zeitung. Ich wollte mich halt nicht dazu äußern, weil das kurz vor der Saison war. Aber ja, wir sind ein Paar."



