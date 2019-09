Michael Michalsky (52) verzichtete auf ein Sexualitäts-Outing! Spätestens seit seiner Rolle als Juror bei Germany's next Topmodel ist Michael wohl in ganz Deutschland bekannt. Auch mit seiner erfolgreichen Arbeit als Designer macht er regelmäßig von sich reden. Was dabei nur selten Thema ist: das Privatleben des 51-Jährigen. Zwar verkündete er im vergangenen Jahr, noch immer auf der Suche nach seinem Traummann zu sein. Mit großer Geste über seine Homosexualität auszupacken, stand allerdings nicht auf seiner To-do-Liste. Jetzt verriet er, dass er sich nie offiziell als schwul geoutet hat!

Während es bei vielen Schwulen und Lesben ein großes Ding ist, seinem Umfeld die Sehnsucht nach einem gleichgeschlechtlichen Partner zu verkünden, hat er sich nie darum geschert, offenbarte Michael in dem Buch Heimat – Wo das Herz zu Hause ist von Ilka Peemöller: "Mein Coming-out hatte ich nie, weil für mich immer klar war, dass ich schwul bin. Ich war immer so, wie ich bin. Deshalb musste ich mich nie hinstellen und sagen, was Sache ist." Zwar sei seine sexuelle Orientierung hin und wieder in der Schule Thema gewesen, in seinem engsten Familien- und Freundeskreis habe das jedoch nie eine Rolle gespielt. Dieser wäre stets tolerant gewesen.

Auch wenn Michael in einem Dorf aufwuchs, in dem durchaus über ihn getuschelt wurde, habe er sich nie verbiegen lassen: "Ich wusste immer, dass ich anders bin. Das Anderssein habe ich mit meiner Persönlichkeit auch immer ausgelebt, ich habe mich nie unterdrücken lassen." Für seinen Heimatort sei er einfach zu bunt gewesen. Umso mehr genieße er nun die ganze Welt als seinen Spielplatz und bleibe nie lange an nur einem Ort.

AEDT/WENN.com Michael Michalsky auf dem Burda Sommerfest in Berlin

Splash News Michael Michalsky im Mai 2018

P.Hoffmann/WENN.com Michael Michalsky auf der GLOW-Convention 2018 in Dortmund

