Anfang des Jahres gewann Sarah Lombardi (26) die Show Dancing on Ice. Kein Wunder, dass sie bei ihrem Talent auch bald bei "Holiday on Ice" zu sehen sein wird – und zwar wieder an der Seite ihres "Dancing on Ice"-Partners Joti Polizoakis (24). Für ihr Engagement übt Sarah bereits fleißig: "Ich bin jetzt auf dem Eis und hab einfach die komplette Eishalle für mich alleine und heute wird trainiert", erklärte sie ihren Followern in ihrer Instagram-Story. In vielen Clips zeigt die 26-Jährige wieder, wie gut sie auf dem Eis ist.



