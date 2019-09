Marvyn Macnificent (27) ist erschüttert darüber, wie wenig ihn Hass-Kommentare im Netz mittlerweile berühren. Anfang September hat der Beauty-Influencer ein Video gepostet, in dem er emotionslos Beleidigungen vorliest, die ihn tagtäglich erreichen. Viele Fans reagierten daraufhin entsetzt und schrieben dem Style-Chamäleon, wie heftig sie die User-Nachrichten finden. Im Promiflash-Interview verrät der 27-Jährige nun, was diese Reaktionen in ihm ausgelöst haben: "Es war krass zu sehen, wie viele schockiert sind, weil für mich dann einfach klar wurde, dass ich so abgehärtet bin, dass es mich schon fast traurig gemacht hat."



