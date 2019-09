Thomas Hayo will sich nicht einmischen! Zwischen seinen ehemaligen Germany's next Topmodel-Kollegen entbrannte kürzlich ein großer Streit: Michael Michalsky (52) meinte, Tom Kaulitz (30) sei nur momentan der Richtige für Heidi Klum (46). Deswegen wurde der Designer sogar von ihrer Hochzeit ausgeladen. Für den Creative Director gibt es nun allerdings keinen Grund, den Streit zu schlichten. "Die sind beide cool genug, um das miteinander zu regeln. Für mich ist das letztendlich weniger bedeutsam", erklärte Thomas im Promiflash-Interview bei der Glow by dm in Berlin.



