Für diese Kleine kann es offenbar nicht schnell genug gehen! Im Februar kam das allererste Kind von Sophia Vegas (32) und ihrem Partner Daniel Charlier auf die Welt. Töchterchen Amanda begleitet die Promi Big Brother-Teilnehmerin 2018 und deren frischgebackenen Ehemann überall hin. Bisher war der Wonneproppen dabei zwar auf den Kinderwagen angewiesen – wenn es nach ihm geht, aber offenbar nicht mehr lange: In den Instagram-Storys ihrer Mama überrascht Amanda ihre Eltern doch glatt mit ihrem Gleichgewicht und eifrigen Gehversuchen! "Wow, du willst also ein großes Mädchen sein, was? Du versuchst jetzt schon, selbstständig zu sein", staunt der stolze Papa.



