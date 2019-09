Vor neun Monaten stand Paola Maria (25) kurz vor der Geburt ihres ersten Kindes – von der Schwangerschaft mit Söhnchen Leonardo Koslowski ist mittlerweile aber nichts mehr zu sehen. Im Interview mit Promiflash bei der Glow 2019 in Berlin bestätigt die YouTuberin: Sie ist an ihrem After-Baby-Body-Ziel angekommen! "Also erreicht habe ich es tatsächlich, ich will auch nicht noch weiter abnehmen, ich will einfach nur fit bleiben. Ich finde, wenn man ein Kind hat, ist es ganz gut, fit zu sein, vor allen Dingen jetzt, wo er anfängt zu laufen, da muss man auch ordentlich hinterher."



