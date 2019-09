Wenn es um das Thema Karriere geht, haben die diesjährige Germany's next Topmodel-Siegerin Simone Kowalski und Ex-GNTM-Girl Fata Hasanović (24) völlig verschiedene Vorstellungen. Die Tatsache, dass sich Simi für den Erfolg aus dem Netz zurückzieht, kann sich die drittplatzierte Kandidatin von 2016 nicht erklären: "Die Karriere wegzuwerfen, superschade. Warum auch immer das passiert ist, man weiß es nicht, aber sie schien mir gesund und munter zu sein, von daher habe ich keinen Grund gesehen, warum man das aufgeben sollte. So viele Mädels wünschen sich das", meinte Fata im Promiflash-Interview bei der Glow 2019 in Berlin. Immerhin würden Erfolg und die Reichweite im Netz im Modelbusiness miteinander zusammenhängen!



