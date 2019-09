Riskanter Barbesuch von Bachelor in Paradise-Kandidat Rafi Rachek! Während eines Urlaubs auf einer griechischen Insel wagte der Kuppelshow-Star eine feurige Mutprobe: Ein Barkeeper zündete einen Shot im Mund des 29-Jährige an – die Flammen bahnten sich dabei allerdings auch ungeplant einen Weg über seine komplette untere Gesichtshälfte! Schockiert erklärte er im Promiflash-Interview, dass er danach in eine Klinik musste: "Der Arzt meinte, ich habe Glück gehabt, weil er schon ganz andere Fälle gehabt habe, wo jemandem auf einmal alle Haare abgefackelt sind." Ins TV-Paradies kann der Charmeur im Oktober erfreulicherweise ohne Haarverlust einziehen.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de