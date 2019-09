Seit vergangenem Wochenende heißt es wieder: "O'zapft is!" Mit dem traditionellen Fassanstich wurde in München das Oktoberfest eröffnet. Seitdem kramen zahlreiche Stars und Sternchen ihre Lederhosen heraus oder werfen sich in fesche Dirndl. Auch in der Love Island-Villa auf der Sonneninsel Mallorca ist das Wiesn-Fieber ausgebrochen. Im Gegensatz zur herkömmlichen Tracht bestehen die Outfits der Kuppelkandidaten in der heutigen Folge aber aus deutlich weniger Stoff!

Am Sonntagabend heißt es: "Love Island" meets Oktoberfest! In der Challenge "O'schmatzt is" müssen sich die Couples einem bajuwarischen Parcours stellen. Auf Zeit werden Bierfässer angezapft und Maßkrüge gestemmt. Auch der Badespaß in süßem Senf kommt nicht zu kurz. Sowohl für die Islander als auch für die Zuschauer gibt es dabei einen besonderen Augenschmaus: Die Herren und Damen tragen Trachten! Dabei verzichtet die männliche Fraktion auf das übliche karierte Hemd und zeigt stattdessen durchtrainierte Oberkörper. Auch die weibliche Riege kommt ohne das Dirndl-Blüschen aus und lässt tief blicken. Die Kleidchen sind außerdem viel kürzer als üblich – das Publikum darf sich also auf viel nackte Haut freuen.

Die Stimmung unter den Liebeswütigen ist zunächst ausgelassen – doch die Eiszeit folgt alsbald. Der Grund: Die Ex-Bewohnerin Dijana Cvijetic kehrt zurück auf die Insel und sorgt für eine waschechte Krise zwischen Danilo Cristilli und Melissa. Denn der Italiener trauerte der Schweizer Granate nach ihrem Sendungs-Aus total hinterher. "Dass Danilo so viel über mich gesprochen hat, bewegt mich sehr", verriet die blonde Beauty gegenüber RTL II. Des Weiteren kündigte sie an, wieder in die Villa zu gehen und auf ihr Herz zu hören. Ob sich zwischen den beiden wohl etwas anbahnt?

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe": Ab 9. September bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

RTL II "Love Island"-Kandidatin Dana beim Spiel "O'schmatzt is"

RTL II Die "Love Island"-Ladys beim Spiel "O'schmatzt is"

RTL II Die "Love Island"-Kandidaten beim Spiel "O'schmatzt is"

RTL II Danilo Cristilli und Melissa beim "Love Island"-Spiel "O'schmatzt is"

RTL II – Magdalena Possert Dijana Cvijetic, "Love Island"-Kandidatin 2019



