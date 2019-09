Es war die Sensation am Donnerstagabend! Für seinen YouTube-Kanal "Wetten, das war’s..? gewann Frank Elstner (77) bei den YouTube Goldene Kamera Digital Awards den Preis in der Kategorie "Bester Newcomer". Für einige Zuschauer war das eine große Überraschung – immerhin stand der 77-Jährige mit den deutlich jüngeren Netz-Stars My Name Is Andong und Leeroy Matata im Wettbewerb. Doch ist die TV-Legende der heutigen Influencer-Generation überhaupt bekannt? "Auf jeden Fall ist er uns ein Begriff. Ich glaube, er hat uns schon einige Familienabende versüßt. Man ist nie zu alt, um anzufangen oder auch einen Newcomer-Award zu bekommen", meinten Sami Slimani (29) und seine Schwester Lamiya (32) im Interview mit Promiflash.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de