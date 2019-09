Theresia Fischer weiß, wie sie alle Blicke auf sich zieht! Das Reality-TV-Sternchen fiel seit ihrer Teilnahme bei Germany's next Topmodel immer wieder mit ihrer ulkigen Art auf und sorgte auch mit ihrer Live-Hochzeit beim großen Finale der Show für Aufsehen. Doch auch style-technisch kann das Model für Schlagzeilen sorgen, wie sie jetzt bewies: Mit ihrem mutigen Red-Carpet-Look wird die Blondine wohl eine Weile in Erinnerung bleiben!

Theresia verzichtete für ihren Auftritt bei einer Musical-Premiere in Hamburg einfach mal auf den BH und setzte dafür auf herzförmige Nippelpflaster und ein durchsichtiges Netzoberteil. Auch untenrum zeigten die knappen Hotpants und die dünne Strumpfhose mehr, als dass sie verdeckten. Gegenüber RTL gab die 26-Jährige zu, dass ihr Mann Thomas Behrend ihr Outfit ausgewählt hätte. "Er meinte, es muss etwas sein, das aufregend ist, was niemand anderes an hat", erklärte die Laufstegschönheit. Da konnte der Dokumentarfilmer nur zustimmen: "Wir wollten mal wieder polarisieren."

Tratschfreudiger Style hin oder her – Theresia machte dennoch eine Hammer-Figur vor den Kameras! Doch ihr Aussehen ist nicht komplett von Natur gegeben, wie die Grazie vor einigen Monaten auf Instagram verriet. Sie ließ sich ihre Beine um 8,5 Zentimeter verlängern! Der Grund: Der ehemalige Schützling von Heidi Klum (46) wurde früher gemobbt und konnte nicht mehr in ihrem Körper leben.

Instagram / theresiafischer Theresia Fischer, TV-Gesicht

Anzeige

Instagram / theresiafischer Theresia Fischer, TV-Gesicht

Anzeige

Instagram / theresiafischer Theresia Fischer und Thomas Behrend

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de