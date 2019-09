In den heutigen Nachrichten stolpert man regelmäßig über den Namen Greta Thunberg. Seit August 2018 demonstriert die Schülerin eisern für die Umwelt – und hat mit ihrer "Fridays for Future"-Bewegung globale Aufmerksamkeit für das Klima ausgelöst. Was wohl kaum jemand weiß: Tatsächlich war auch Gretas Mutter bereits im TV zu sehen! Malena Ernman ist eine bekannte schwedische Sängerin und trat im Jahr 2009 beim Eurovision Song Contest an...



