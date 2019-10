Oh, là là – Evelyn Burdecki (31) packt für Dieter Bohlen (65) die Drama-Queen aus! Der Hit-Gigant rief kürzlich mit Pietro Lombardi (27) zur "Cherry Cherry Lady"-Challenge auf. Fans und Stars stimmen dabei sowohl Capital Bras (24) Neuauflage als auch das Original von Modern Talking an. Mit dabei ist neben DSDS-Juror Xavier Naidoo (47) und ehemaligen Castingshow-Schützlingen wie Alicia-Awa Beissert auch Dschungelkönigin Evelyn. Das beliebte Reality-Sternchen dreht in seiner Instagram-Story richtig ab und schmettert inbrünstig die Zeilen des Chartstürmers. Klare Sache: Mit dieser Challenge hat Hit-Produzent Dieter wieder einen Volltreffer gelandet!



