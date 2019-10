Riesiger Shitstorm für Inscope21 (24)! Der YouTube-Star zeigt auf seinen Social-Media-Kanälen gerne mal, wie so ein richtiges Luxus-Leben aussehen kann. Teure Autos, Kleidung, Reisen – für diesen Lifestyle fasst Nico, wie der Netz-Star mit bürgerlichem Namen heißt, häufiger mal tief in die Tasche. Mit seiner neuesten Netz-Prahlerei sorgt der Ex von YouTuberin Mrs. Bella (26) allerdings jetzt für eine Menge Ärger: Inscope21 brät und isst möglicherweise einen Baby-Delfin einer gefährdeten Art – und bekommt dafür extrem viel Hate!

Kann das wirklich echt sein? In seiner Instagram-Story präsentiert der 24-Jährige stolz seine neueste kulinarische Errungenschaft: ein auf Eis gelegter toter Baby-Delfin. Offenbar gehört das Meerestier der seltenen und gefährdeten Art der Supay-Delfine an."Heute habe ich mich verabredet zum Abendessen auf extremer Gönner-Basis", freut sich Inscope21 noch in seiner Story. Sobald er die vielen Fan-Kommentare liest, dürfte ihm diese Freude aber wohl vergehen. Viele seiner Follower finden sein dekadentes Abendessen nämlich einfach nur widerlich: "So etwas Krankes, wie du in deiner Story zeigst, hat man selten gesehen. Schlimm genug, was mit vielen Tieren geschieht, so etwas als etwas Tolles anzupreisen und stolz darauf zu sein, ist wirklich unter aller Sau", wetterte zum Beispiel ein User.

Aber ist das Delfin-Essen wirklich echt? Manche Fans glauben, dass das Tier in Nicos Story ein Fake und das Ganze bloß einer seiner Pranks sein könnte. Steckt hinter dem Delfin-Menü möglicherweise also nur ein Streich oder sogar ein PR-Gag?

Instagram / inscopenico Vermeintlicher Delfin aus der Instagram-Story von Inscope21

Anzeige

Instagram / inscopenico Inscope21, Netz-Star

Anzeige

Instagram / inscopenico Inscope21, YouTuber

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de