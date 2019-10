Das sieht nicht gut aus bei Tobias Wegener (26) und Janine Pink (32). Vor gut einem Monat verließen der Ex-Love Island-Teilnehmer und die frühere Köln 50667-Darstellerin das Promi Big Brother-Zeltlager als Paar. Seitdem teilten sie ihre Liebe öffentlich mit ihren Followern im Netz. Seit Kurzem herrscht aber Funkstille an der Pärchenfront. "Ich weiß leider selbst seit einigen Tagen nicht mehr, was Sache ist", meinte Janine nun gegenüber Bild.



