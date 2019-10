Ein großer Tag für Sarah-Jane Wollny! Die Reality-TV-Bekanntheit feierte am Wochenende ihren 21. Geburtstag! An ihrem Ehrentag ließ es die Blondine ordentlich krachen: Zu der fetten Party gehörten natürlich auch eine Geburtstagstorte und ein Geburtstagsständchen um Mitternacht. Für das Highlight des Abends sorgte Sarah-Janes Nichte Celina-Sophie (6): "Sarah-Jane, du bist die beste Tante auf der Welt! Ich hab' dich lieb", lautete der süße Geburtstagsgruß, den Sarah-Jane in ihrer Instagram-Story veröffentlichte.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de