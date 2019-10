Mit seinem neuen Buch "Starke Zeiten" will Rocco Stark (33) um seine Noch-Ehefrau Nathalie kämpfen. Aber ist es dafür eventuell schon zu spät? Im Promiflash-Interview bei der Vorstellung seines Werkes offenbart der Schauspieler, dass seine Ex bereits die Scheidungspapiere eingereicht hat. Er selbst will diese aber nur unter einer Bedingung gegenzeichnen: "Wenn sie mir nach dieser ganzen Geschichte, wenn sie mir dann persönlich in die Augen gucken kann, vor mir stehen kann und dann immer noch behaupten kann, dass ich nicht um sie gekämpft hätte, dann unterschreibe ich ihren Antrag sofort."



