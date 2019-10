Joy Lee Juana Abiola-Müller (28) und ihr Ehemann Patrick (31) schweben im zweifachen Baby-Glück. Seit einigen Monaten erwarten die Unter uns-Stars ihren ersten Sohn. Am vergangenen Montag war es dann endlich soweit: Ihr zweites Kind hat das Licht der Welt erblickt. "Danke an alle, die an uns gedacht haben. Uns geht es gut und wir sind sehr happy. Ich fühle mich wie die stärkste Löwenmama der Welt", freute sich die gebürtige Berlinerin unter einem Instagram-Post, auf dem die Füße ihres Wonneproppens zu sehen sind.



