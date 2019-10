Denise Mski (19) und Jonas Ems (22) sind kein Paar mehr – das machte die YouTuberin vor rund einem Monat bekannt! Auch der 22-Jährige meldete sich nach der Trennung zu Wort und erklärte in einem YouTube-Video offen, dass das Liebes-Aus ihn sehr belastet! Seine ehrlichen Worte bereut Jonas im Nachhinein aber nicht – und zwar aus einem bestimmten Grund: "Weil ich so eine Art von Video noch nicht auf YouTube gesehen habe und es spannend fand, es von der emotionalen Seite aus zu betrachten und zu thematisieren", erklärte er gegenüber Promiflash. Er habe in seinem Clip mit Klischees und Vorurteilen aufräumen wollen.



