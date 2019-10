Zoe Saip ist wieder Single! Erst Anfang des Jahres hatte die ehemalige Kandidatin von Germany's next Topmodel ihre Liebe zu Freund Constantin bekannt gemacht. Gemeinsame Bilder des Paares gab es nie, der junge Mann wollte kein Leben in der Öffentlichkeit. Gegenüber Bild hat Zoe nun bestätigt: "Es hat zwischen uns seit Monaten nicht mehr gepasst und wir haben alles versucht, um die Beziehung zu retten. Aber unsere Leben sind so unterschiedlich." Ein Jahr lang seien die zwei zusammen gewesen.



