Pietro Lombardi (27) schwebt aktuell auf Wolke sieben: Der Sänger hat sich ganz offensichtlich in Love Island-Kandidatin Melissa verguckt. Das deutet der "Señorita"-Interpret immer wieder via Botschaften auf seinen sozialen Kanälen an. Die 23-Jährige war bis vor Kurzem innerhalb des Kuppel-Formats mit Danilo Cristilli zusammen, doch diesen schoss sie gestern in den Wind. Ist der Weg nun frei für Pietro? Der nutzte schon mal die Gelegenheit und ließ Melissa in der Sendung eine Video-Botschaft zukommen, in der er ihr einen Ausschnitt aus seiner Single "Phänomenal" vortrug. Das führte bei Melissa zu einem glücklichen Lächeln. Sie möchte den Italiener auf jeden Fall treffen, nachdem ihr Abenteuer "Love Island" vorbei ist, verriet sie noch in derselben Episode.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de