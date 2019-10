Üble Anfeindungen gegen Motsi Mabuse (38)! Seit Kurzem ist die ehemalige Profitänzerin Teil der Strictly Come Dancing-Jury, dem britischen Pendant zum Publikumserfolg Let's Dance. Auch wenn sie die Herzen der Zuschauer mit ihren bisherigen Auftritten erobern konnte, schlägt Motsi rassistischer Hass entgegen – mit drastischen Konsequenzen: Eine Gruppe soll die Jurorin bedroht und damit für erhöhte Sicherheitsmaßnahmen im TV-Studio gesorgt haben.

Vergangene Woche sei die Chef-Etage der BBC enorm besorgt gewesen und habe die Security-Bestimmungen nach einer Reihe von "speziellen, sehr düsteren" Todesdrohungen gegen einige Stars erhöht, berichtet The Sun. Die Nachrichten seien von einer White-Supremacy-Gruppe gekommen, also Anhängern der Theorie der Überlegenheit der Weißen. "Die rassistische Gruppierung hat ganz klar etwas gegen Motsi als neue Jurorin und es war ihre Reaktion, die die Erhöhung der Sicherheitsmaßnahmen herbeigeführt hat. 'Strictly' nimmt die Sicherheit seiner Stars zu Recht sehr ernst und empfand die Maßnahme als gerechtfertigt", erklärte eine Quelle und fügte hinzu, man habe lieber übervorsichtig als nachlässig handeln wollen. Das Produktionsstudio sei daraufhin zeitweise von ehemaligen Militärs bewacht worden, zudem sei den Teilnehmern untersagt worden, Fotos vom Training zu posten – aus Angst, man könne bestimmte Orte identifizieren.

Nicht zum ersten Mal sieht sich Motsi mit Beschimpfungen und Drohungen konfrontiert. Der gebürtigen Südafrikanerin werden immer wieder rassistische Beleidigungen an den Kopf geworfen, wie sie schon 2017 in einer Talk-Runde schilderte: "Der Rassismus ist sehr extrem, und es ist mehr geworden. Die Leute spüren aus irgendwelchen Gründen, jetzt können wir angreifen. Mir werden ganz böse Sachen geschrieben: Sie werden mich mit einem Baseballschläger schlagen, und 'Affe' und so." Mitunter habe sich die 38-Jährige nicht einmal mehr getraut, allein ihr Haus zu verlassen.

SplashNews.com Motsi Mabuse Ende September 2019 in London

Anzeige

Instagram / motsimabuse Motsi Mabuse, Jurorin von "Let's Dance"

Anzeige

SplashNews.com Motsi Mabuse im April 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de