Denise (29) und Pascal Kappés (29) sind seit über einem Jahr getrennt. In den vergangenen Monaten gab es immer wieder Streit zwischen den Ex-Partnern – doch für eine Person rauften sie sich jetzt wieder zusammen: Sohnemann Ben-Matteo! Der kleine Knirps feierte am Wochenende seinen ersten Geburtstag. Und zu diesem Anlass trafen sich nicht nur Denise und Pascal, sondern auch ihre jetzigen Partner Henning Merten und Lea Marie Karrenbrock waren mit dabei! Nach der Feier zog Pascal ein positives Fazit: "Es war ein sehr, sehr cooler Tag und ein schöner erster Geburtstag, glaube ich", erzählte er in seiner Instagram-Story.



