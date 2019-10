Große Trauer in der Schlager-Welt: Karel Gott ist am Dienstagabend im Alter von 80 Jahren in Prag gestorben. Der Musiker litt an akuter Leukämie, wie Karel (✝80) erst am 12. September öffentlich machte. In einem rührenden Statement verkündete seine Ehefrau Ivana Gottová (43) heute den tragischen Verlust. "Mit dem tiefsten Kummer in meinem Herzen kündige ich an, dass mein geliebter Ehemann Karel Gott uns gestern kurz vor Mitternacht nach einer schweren und langen Krankheit verlassen hat", erklärte sie gegenüber dem tschechischen Nachrichtenportal Hospodářské noviny.



