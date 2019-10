Sieht Daniela Katzenberger (33) wirklich jünger aus als in der Anfangszeit ihrer TV-Karriere? Am 1. Oktober ist sie 33 Jahre alt geworden – und das wirkt fast unglaublich, wenn man bedenkt, wie lange sie schon im Rampenlicht steht. 2009 absolvierte die Kultblondine ihren ersten Fernseh-Auftritt – und sah da noch vollkommen anders aus, wie sie selbst zugibt. In ihrem Geburtstags-Posting auf Instagram scherzt sie sogar: Sie denkt, dass sie heute deutlich jünger aussehe als damals mit 23 Jahren!



