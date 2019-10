Finden Danilo Cristilli und Dijana Cvijetic jetzt ihr Happy End? Die beiden Love Island-Teilnehmer veranstalten seit Wochen einen Eiertanz. Schon nach dem Einzug der schönen Schweizerin war der Italiener hin und weg von der Nachzüglerin, verstand seine Emotionen aber erst gut drei Wochen später so recht. Jetzt bilden die beiden ein inoffizielles Couple und schon bald könnte es zu einer wortwörtlichen Vereinigung kommen: Danilo und Dijana dürfen heute Abend in die Privat-Suite!

In der 22. Folge des frivolen Flirt-Formats erreicht die beiden Turtelnden eine Nachricht auf dem Haus-Smartphone. Sie dürfen in das separate Schlafgemach. Allerdings nicht über Nacht, sondern zu einem Sektfrühstück. Der Schaumwein lässt die beiden auch gleich ihre Unsicherheit vergessen: Die beiden küssen sich in der Suite das erste Mal. Auf die ersten Lippenberührungen sollen gleich noch einige folgen. Ob es zum ersten Sex der dritten "Love Island"-Staffel kommt?

Damit würde es Danilo weiter schaffen als seine beiden Bros. Muskelmann Mischa Mayer scheiterte bei seiner Nacht mit Ricarda Raatz an dem zu großen Druck. Poet Yasin hingegen erlitt einen Krampf, als er Samira zeigen wollte, wie Sonne aufgeht.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe": ab 9. September bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

RTL II / Magdalena Possert Dijana und Danilo

Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe, RTL II Dennis, Dijana, Danilo und Asena bei der "Love Island"-Paarzeremonie

RTL II/Magdalena Possert Mischa und Ricarda, "Love Island"-Kandidaten

