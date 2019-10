Die Fortsetzung zum Disney-Hit Die Eiskönigin steht bereits in den Startlöchern. Schon Ende November soll das neue Abenteuer von Königin Elsa, Prinzessin Anna und Co. in den deutschen Kinos anlaufen. Jetzt hat Disney bereits den ersten Song aus "Die Eiskönigin 2" veröffentlicht. Mit der Ballade "Into the Unknown" sorgt Elsa wieder für Gänsehaut-Feeling. Aber kann der Song dem Mega-Hit "Let It Go" aus dem ersten Teil das Wasser reichen?



