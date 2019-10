Sex-Flaute bei Love Island! Zwar verdoppelte sich die Sendezeit der dritten Staffel in diesem Jahr, für mehr Intimität unter den Kandidaten sorgte das allerdings nicht. Noch kein Mal – von Mischa und Ricardas Versuchen mal abgesehen – ging es in der Liebesvilla oder der Private Suite so richtig zur Sache. Aber fehlt den Zuschauern die körperliche Action überhaupt? Oder trägt der Dauer-Zoff unter den Islandern viel mehr zur Unterhaltung bei?

In Staffel eins wurden die Betten auf "Love Island" besonders strapaziert. Mike Heiter und Chethrin Schulze (27) ließen sich beim Schäferstündchen filmen, während Jan Sokolowsky und Elena Miras (27) es gleich mehrfach krachen ließen. Auch in Staffel zwei blieb die Private Suite nicht unberührt: Sebastian Kögl und Jessica Fiorini nutzten die vermeintliche Privatsphäre für ein sexuelles Stelldichein. Nur in Staffel drei blieb der Sex bisher aus – die Zuschauer zieht es trotzdem fast jeden Abend vor den Fernseher.

Und das wohl aus einem bestimmten Grund: Die Sendung bleibt auch mit vier Wochen Sendezeit spannend, denn alle paar Minuten fliegen die Fetzen. Allein in der Folge von Mittwochabend bekam das Publikum ständig Zoff geboten. Samira und Yasin diskutierten und wollten die Nacht zuerst getrennt voneinander verbringen, Dijana und Aleks (28) bekamen sich gleich mehrfach in die Haare und zwischen Ricarda und Mischa herrscht ohnehin Dauer-Konfrontation. Was glaubt ihr, was die TV-Zuschauer mehr unterhält: Sex oder Zoff? Stimmt ab!

“Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe”: ab 9. September bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

Love Island, RTL II Jan und Elena bei "Love Island"

Anzeige

Love Island, RTL II Jessica und Sebastian in der Private Suite bei "Love Island"

Anzeige

RTL II/Magdalena Possert Mischa und Ricarda, "Love Island"-Kandidaten

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de