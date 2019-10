Lisa und Lena (17) gehen unter die Schauspielerinnen! Das beliebte Zwillingspaar sorgte im April für einen wahren Schock: Sie gaben das Ende ihrer überaus erfolgreichen TikTok-Karriere bekannt. Im August meldeten sie sich dann mit einer neuen YouTube-Show zurück. Doch das alleine hat ihnen wohl nicht gereicht: Die Schwestern ergatterten jetzt tatsächlich ihre ersten TV-Hauptrollen. In dem Film "Was wir wussten", der Ende Oktober in der ARD ausgestrahlt wird, spielen die beiden die Social-Media-Stars Mimi und Maja.



