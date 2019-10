Cardi B (26) zeigt einmal mehr, was sie zu bieten hat - und das in vielerlei Hinsicht! Die US-Amerikanerin hat sich für die neue Single "Writing on the Wall" mit den Hit-Giganten French Montana (34) und Post Malone (24) zusammengetan. Das Musikvideo dazu könnte heißer nicht sein, was nicht zuletzt an dem sexy Auftritt der 26-Jährigen liegt: Cardi B schwingt ihre Kurven neben den Rappern und trägt dabei lediglich einen knappen weißen Bikini.



